Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden vazife malulü gazi jandarma er Demir Akgüç, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden vazife malulü gazi jandarma er Demir Akgüç, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaneli ilçesinde Yıldırım Beyazıt (Hamide Hatun Kırgıllı )Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Akgüç’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve yakınlarının omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. İlçe eski mezarlığında toprağa verilen Akgüç’ün cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik İl Garnizon komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Teğmen Sinan Erdem, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Emniyet Müdürü Vekili Komiser Bünyamin Şahin, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, askeri erkân, ve vatandaşlar katıldı.

Mezarlıktaki cenaze tören sonra Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, gazi Demir Akgüç’ün kızlarına Türk bayrağını ve babalarının fotoğrafını teslim ettiler.