Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, 2022 yılının Türkiye ve dünya açısından zor bir yıl olarak geçtiğini ifade ederek, Van’ın ise bundan az etkilendiğini söyledi.

2022 yılının Türkiye ve dünya için sıkıntılı bir yıl olarak geçtiğini belirten VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, özellikle ekonomik dalgalanmadan dolayı insanların zor bir yıl geçirdiğini söyledi. Ekonomik dalgalanmanın tüm illeri olumsuz etkilediğini vurgulayan Kandaşoğlu, Van’da ise özellikle İranlı turistlerden kaynaklı olarak bu durumun diğer illere oranla daha az hissedildiğini söyledi. Van’ın gerek turizm gerek ticaret gerekse tarım ve hayvancılık bakımından bölgenin cazibe merkezi olduğunu belirten Kandaşoğlu, “Van, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, başkent olmuş bir ildir. Bu nedenle Van’ı herkesin önemsemesi lazım. Diğer illerde olduğu gibi ilimizde de sıkıntılar yaşandı. Van; İran, Irak, Ermenistan ile komşu bir ülke, Azerbaycan ile de komşu sayılırız. Böyle bir durum olmasına rağmen en büyük sıkıntımız komşu ülkelerle ticaret yapamamamızdır. Ermenistan ile ilgili sınır kapısı hala kapalı. O kapının açılması durumunda Van’ın turizmi daha da canlanacak, turist sayısı her ay kat kat artacak. Azerbaycanlı turistler yine bu kapı üzerinden ilimize rahatlıkla gelebileceklerdir. Bunun yanında İran ile bir kapımız var. Ancak İran tarafındaki 30-40 kilometrelik yol bir türlü bitirilemedi. Bizim yolumuz hepsi dubleks olup inşallah iki yıl içerisinde BSK yol olacak. Bu nedenle İran tarafını sıkıştırıp bu yolun bir an evvel bitirilmesini ve bu kapının transit geçişlerini sağlamamız lazım. Yine Van-Şırnak arasındaki yol, her sektörü ilgilendiren önemli bir yoldur. Bu yolun Karadeniz Bölgesine de faydası olacak. Çünkü Karadeniz de bu yol üzerinden Irak’a ulaşabilecek. Bu kapı yalnız bizi Irak’a değil aynı zamanda Karadeniz’e de bağlayacaktır. Çok rahat ve ciddi geliş gidişler olacak ve turizm bu şekilde daha da gelişecektir. Eğer biz bu sınır kapılarını açabilirsek, çevre yolu ve sahil yolunu bitirebilirsek, otogar ve stadyumu yapabilirsek, Van o zaman hedefine ulaşacaktır. İnşallah 17 Aralık’tan sonra bize nasip olursa bu görev, bu konular üzerinde çok ciddi çalışmalarımız olacaktır. Bunlar tamamlandıktan sonra kimse artık Van’ın önüne geçemez. Van’a çok ciddi yatırımlar gelecek, hayvancılık ve tarım gelişecektir. Çünkü Van; gelişmeyi, büyümeyi hak eden bir ildir ve elbet bir gün hak ettiği yere de gelecektir” dedi.

"Van’ın ekonomisi hiçbir zaman durma noktasına gelmedi"

Dünya genelinde bir ekonomik krizin yaşandığına da değinen Başkan Kandaşoğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik bir dalgalanma yaşandı. Bu ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak tüm illerde olduğu gibi Van’da da sıkıntılar oldu. Ama İran’dan gelen misafirlerden dolayı Van’ın ekonomisi hiçbir zaman durma noktasına gelmedi. Hep bir hareketlilik yaşandı. Bizler sahada çarkın döndüğünü görüyoruz ve bundan da mutluyuz. Van’ın ekonomisi batı illerdeki gibi aşırı bir sıkıntı yaşamadı” ifadelerini kullandı.

"Devletimizin çok güzel teşvikleri var"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın göreve geldiği günden itibaren her alanda başlattığı çalışmaların takdire şayan olduğunu vurgulayan Kandaşoğlu, “Tarım ve hayvancılıkta bir sıkıntımız var ama son zamanlarda devletimizin çok güzel teşvikleri var. İlimizde de bu yönde çok ciddi teşvikler, destekler var. Valimizin gelir gelmez gerek eğitime gerek spora ve gerekse diğer alanlara el atması ciddi gelişmelerdir. Van Gölü üzerindeki çalışmalar yine hem dünya hem de ülkemiz için önemlidir. Bizim için de hayati bir meseledir. Yine valimizin ‘Eski Van’ı turizm alanı yapacağım’ demesi, beni çok mutlu ediyor. Ben yaklaşık 20 yıl önce bir yurt dışı gezim sırasında ‘Las Vegas modeli’ diye bir açıklamam olmuştu. Valimizin de ‘Eski Van’ı turizm merkezi yapacağım’ demesi tam isabetli tam da konuşulacak bir meseledir. Van Kalesi’nin etrafında bir turizm merkezi olursa ve orada yabancıları konaklayabilirsek, ilimizin önemli değerlerini orada sergileyebilirsek, işte o zaman Van çok daha gelişecektir. Yine Van OSB’de özellikle yabancı iş insanlarına yönelik ciddi adımlar var. Orada İranlı bir iş insanının çok önemli üretimleri olacak. Yine tekstilde gençlerin istihdamına yönelik ciddi gelişmeler oluyor. İnşallah biz geldiğimizde bu çalışmalar daha da artacak ve Van hak ettiği yere gelecektir” diye konuştu.

Açıklamalarında 2023 yılının Türkiye ve dünyaya barış ve huzur getirmesi dileklerinde de bulunan Kandaşoğlu, “2023 yılının; barış, kardeşlik, istihdam, yatırım, proje, etkinlik, fuarlar ve kongrelerin yılı olmasını diliyor, şimdiden herkesin yeni yılını sağlıklı, huzurlu bir şekilde ailesiyle geçirmesini niyaz ediyorum” dedi.