Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, cumartesi günü oynanacak olan İskenderunspor maçı öncesi Vanspor’a moral yemeği verdi.

VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor’a moral yemeği verdi. Cumartesi günü evinde oynayacağı İskenderunspor maçı öncesi Vanspor yönetimi ve futbolcularıyla bir restoranda bir araya gelen Başkan Kandaşoğlu, kendilerine başarılar diledi.

Yemeğin ardından kısa bir açıklamada bulunan Başkan Kandaşoğlu, Vanspor’un bu sene güzel bir başarı yakaladığını ifade ederek, tek temennilerinin bu başarının devam etmesi olduğunu söyledi. Son zamanlarda yaşanan bazı talihsiz olaylar nedeniyle Vanspor’un kendini yalnız hissettiğine dikkat çeken Kandaşoğlu, “Vanspor, asla yalnız değildir. Bizler her zaman takımımızın yanındayız. Bu anlamda iş insanları, esnaf, kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm Van halkını Vanspor’a destek çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Vanspor’un şehrin olmazsa olmazı olduğunu belirten Kandaşoğlu, “Vanspor olmazsa, Van da hiç gündeme gelmeyecek. Bu nedenle el birliğiyle Vanspor’a sahip çıkalım. Maddi ve manevi olarak yanında olalım” ifadelerini kullandı.

Vanspor yönetimi ve futbolcuları ise bu ince davetinden dolayı Başkan Kandaşoğlu’na teşekkür ettiler.