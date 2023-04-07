Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, çalışanları ile iftarda bir araya geldi.

Doğu Şirketler Grubu Genel Merkezinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan VATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Doğu Şirketler Grubu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, “Bugün burada bir araya geldiğimiz ekibin yüzde 50’si deprem bölgesinde çalışan ekip. Onlar 38 gün boyunca deprem bölgesinde canla başla çalıştılar. Ekip olarak depremde maddi ve manevi ciddi destekler sunduk. Ben gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu akşamki iftar yemeğimizin birinci amacı deprem bölgesinde çalışan bu personellerimize moral vermekti. Bir diğer amacımız ise her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızı bu senede düzenlemekti. Ben bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında Ramazan ayı nedeniyle yapılan çalışmalara da kısaca değinen Başkan Kandaşoğlu, “Bizler Ramazan ayı boyunca misafirimiz olan depremzede kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bunun yanında her Ramazan ayında olduğu gibi yine ihtiyaç sahibi ailelerimizi de unutmadık. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı başından itibaren yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kolisi dağıttık. Rabbim yaptığımız yardımları dergahında kabul buyursun. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan Ramazan Bayramının başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.