Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerine ‘Beyaz Liste’ grubu olarak giren iş insanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Doğu Şirketler Grubu Genel Merkezinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan VATSO ve Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, uzun zamandan beri bir vefa yemeği düzenlemeyi düşündüklerini ifade ederek, “Bugün böylesi bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Beyaz Liste’nin kıymetli esnaf ve tüccarıyla yakın dönemde meşakkatli bir seçim süreci yaşadık. Evet, seçimi sandıkta kazandık ama masa başında kaybettik. Ama önemli olan dostlarımızla her daim dayanışma içinde olmamızdır. Çok uzun zamandan beri bir vefa yemeği düzenleyip beyaz listenin kıymetli iş insanlarıyla bir araya gelmeyi planlıyorduk. Ramazan ayını da fırsat bilerek bu organizasyonumuzu gerçekleştirdik” dedi.

“Bu tür buluşmalar manevi olarak bizi diri tutuyor”

Beyaz Liste olarak böylesi buluşmaların periyodik olarak gerçekleşeceğini belirten Kandaşoğlu, “Seçimler gelip geçicidir. Önemli olan ekibinizle, dostlarınızla her zaman diyalog ve irtibat halinde olmanızdır. Burada bulunan iş insanları bu kent için elini taşın altına koyan, çaba gösteren, katma değere katkı sunan kişilerdir. Bir kentin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayici, esnaf ve tüccarın rolü çok büyüktür. Bu yüzden bu insanlarımıza sahip çıkmalıyız. Seçim sürecinden sonra da beyaz liste olarak her zaman irtibat halinde olduk. Bizi asıl mutlu eden husus budur. Bu tür buluşmalar manevi olarak da bizleri dir tutuyor. Bütün misafirlerime beni yalnız bırakmadıkları ve davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.