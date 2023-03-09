Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personeller tarafından Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi kapsamında görev yapacak olan kadın vatmanlara uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personeller tarafından Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi kapsamında görev yapacak olan kadın vatmanlara uygulamalı yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürlüğü’nün bahçesinde yapılan eğitim çalışmasında vatmanlara yangına karşı alınacak önlemler, yangın çeşitleri ve olası yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Yangın eğitiminin sonunda vatmanlar yangın tüpünü bizzat kendileri kullanarak pratik yaptılar.