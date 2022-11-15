Tekirdağ Çorlu’da çevreye kötü kokular yayan dere kenarında oturan vatandaşlar, kokudan duramadıklarını belirterek, Çorlu Belediye Başkanı ve TESKİ’ye çözüm bulması çağrısında bulundu.

Tekirdağ Çorlu’da çevreye kötü kokular yayan dere kenarında oturan vatandaşlar, kokudan duramadıklarını belirterek, Çorlu Belediye Başkanı ve TESKİ’ye çözüm bulması çağrısında bulundu.

Zafer Mahallesi Göksü Sokak mevkiindeki dere kenarında oturan vatandaşlar, aylardır çektikleri pis kokular nedeniyle belediyenin çözüm üretemediğini öne sürdü. Gariban Evleri olarak da bilinen bölgede yaşayan bir vatandaş, “Muhtar geliyor, Belediye Başkanı geliyor allayıp pullayıp icraat yok. Şehrin merkezinde pis kokuları çekiyoruz. TESKİ 300 metre boru döşeyemeyecekse bizden vergi almasın. Paraları almak için mesaj üstüne mesaj atıyorlar. Vatandaş parasını takır takır öderken hizmeti de almak istiyor. Yetkililer buraya boru döşemekten çekiniyorlar mı? Şehri terk mi edelim. Bu kadar pislik olmaz. Gerçekten leş kokuyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bunu yapamayacak mı? Herkes buraya gelip bakıyor çözüm üretmiyor. Kokudan durulacak gibi değil” şeklinde konuştu.

“Leş kokuyu çekmek zorunda değiliz”

Bir diğer mahalle sakini vatandaş da, özellikle çocuklarının hem sağlıklarından hem de hayatlarından endişe duyduklarını belirterek, “Çocuklarımız burada oynuyor, korkuyoruz bir yere düşecekler diye. Bıktık artık bu durumdan. Kanalı kazıp gittiler. İnsan bu kanalı kapatır. Bu kokuyu çekmek zorunda değiliz. Yaz aylarında oldukça fazla sinek olduğu için kokunun da etkisi ile ne cam ne de kapı açabildik. Gerekirse sesimizi duyurmak için Çorlu Belediyesi önüne gideceğiz. Ahmet Sarıkurt işimizi çözmeyecekse kim çözecek? Burada bir çocuğun zehirlenmesi ya da ölmesi mi gerekiyor. Biz icraat istiyoruz. Basit bir sorunu çözemeyeceksek neden varız. Biz sanki insan değiliz, burada yaşamıyoruz. Bizden oy istiyorlarsa çözüm üretecekler. TESKİ Genel Müdürünü de sesleniyoruz. Gerekirse sesimizi duyurmak için oraya da geliriz” diye konuştu.