İzmit Belediyesi’nin yaptığı anket neticesinde vatandaşlar, Kemalpaşa Mahallesi Tren Garı karşısında bulunan tarihi istinat duvarının yenilenmesini istemişti. Duvarın ihalesi istekli çıkmadığı için iptal olurken, ilerleyen günlerde yeni ihalenin yapılacağı açıklandı.

İzmit Belediyesi’nin yaptığı anket neticesinde vatandaşlar, Kemalpaşa Mahallesi Tren Garı karşısında bulunan tarihi istinat duvarının yenilenmesini istemişti. Duvarın ihalesi istekli çıkmadığı için iptal olurken, ilerleyen günlerde yeni ihalenin yapılacağı açıklandı.

Kocaeli’de Kemalpaşa Mahallesi İzmit Tren Garı karşısında bulunan taş duvar üzerindeki minyatürlerin yerine daha modern ve estetik bir görünüm kazandırılması için düzenlenen anket ile vatandaşların fikrini alan İzmit Belediyesi, halkın talebi doğrultusunda çalışmalara başlamıştı. Projeye göre, tarihi taş duvarda bulunan maketlerin sökülmesinin ardından bu alana İzmit’in eski fotoğrafları, Atatürk ve Atatürk’ün İzmit seyahatlerini anlatan fotoğrafların bulunacağı ışıklı tabelaların asılmasına karar verildi.

İptal edildi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan tarihi istinat duvarındaki maketlerin sökülerek ışıklı panoların yapılması ile bakım ve onarımının yapılması işlerini kapsayan ihale geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yapılan ihale, teklif veren istekli olmaması sebebiyle iptal edildi. İhalenin iptal edilmesinin ardından projenin hayata geçirilmesi adına ilerleyen günlerde yeniden ihaleye çıkılması kararlaştırıldı.