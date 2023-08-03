Cep telefonu aksesuarcı esnafı, son günlerde vatandaşların ilgisini lansman tipi kılıfların çektiğini belirtirken, satışların da arttığını söyledi.

Cep telefon aksesuarı satan mağazalarda düz ve desenli kılıflar raflarda satışa sunuluyor. Vatandaşların son günlerde ise sıkça sorduğu kılıf tipi lansman kılıf olurken, bu kılıflar leke tutmayan özelliğe ile ilgi çekiyor. Vatandaşlar cep telefonu aksesuarı satıcılarında bu tip kılıflara rağbet gösteriyor. Cep telefonu aksesuarı satıcıları lansman tipi kılıf satışların son dönemde arttığını dile getirdi.

"Vatandaşlar lansman tipi kılıflara yöneldi"

Eskişehir’de bir cep telefon aksesuarı mağazasında müdürlük yapan Merve Karanfilci, vatandaşların kılıf satın alınken cep telefonunu tam olarak koruması ve dayanıklı olması kriterini ön planda tuttuğunu belirtti. Son günlerde lansman adlı kılıfların ilgi gördüğünü ifade eden Karanfilci, “Telefon kılıflarında daha koruyucu olanları tercih etmeliler. Kalın olması lazım. Telefonu tam olarak koruması gerekiyor. Şeffaf kılıflar sararma yaptığı için pek tercih edilmiyor. Vatandaşlar son günlerde lansman tipi kılıflara yöneldi. Leke tutmaz lansman diye adlandırılan kılıflar revaçta. Dayanıklı ve leke tutmayan kılıflarla ilgili bilgi alıyorlar. İnsanların ilgisini çekiyor bu kılfılar. Son dönemde vatandaşların bu kılıflara ilgisi var. Vatandaşlar kılıf alırken kamera koruyucusu olmasına dikkat ediyor. Düz silikon kılıf fiyatları 40-50 lira arasında değişiyor. Diğer desenli kılıflarda fiyatlar biraz daha artıyor. Desenli kılıfların çok çeşidi olduğu için fiyatlar da değişkenlik gösteriyor” dedi.