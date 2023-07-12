Vali Ali Çelik, yoğun programı arasında bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Çelik, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan ifade etme imkânı bulduğu Halk Günü Toplantısı’nda 58 kişiyle birebir görüştü. Vatandaşlar, sorunlarını ve taleplerini dile getirme ve çözüm bulma fırsatı sunduğu için Vali Çelik’e teşekkür ettiler.

Kütahya Valisi Ali Çelik, her fırsatta düzenlediği Halk Günü Toplantıları çerçevesinde vatandaşların sorunlarına çözüm aradı.

Talep ve sorunlara hızlıca çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlarla birebir görüşen Vali Ali Çelik; istek, talep, öneri ve şikâyetleri dinledi, not aldı.

58 vatandaşın talep ve önerilerinin hızlıca sonuçlandırılması için ilgili müdürlere talimat veren Vali Çelik, kendisine iletilen her konunun takipçisi olacağını söyledi.

Vatandaşlar, sorunlarını ve taleplerini dile getirme ve çözüm bulma fırsatı sunduğu için Vali Çelik’e teşekkür ettiler.

“Çözüm üretmeye devam edeceğiz”

Toplantı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, “Devletimizin milleti için her konuda özverili ve gayretli çalışmaları var ancak istemesek de sahadaki uygulamalarda zaman zaman eksikler oluşabiliyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları birinci ağızdan dinlemek hem bizim hem de vatandaşlarımız için tıkanan alanlara dair çözüm üretmek için bir şans oluyor. Vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri alıp elimizden geldiğince çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.