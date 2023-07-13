Olta balıkçılığının serbest olduğu alanlarda avlanan vatandaşların oltalarına zehirli Balon balığı takılıyor.

Muğla denizlerinde son yıllarda sayısı hızla artan denizin tehlikeli canlılarından Balon balığı olta balıkçılarını tedirgin ediyor. Olta balıkçılığına ilk defa başlayan vatandaşlar için tehlikeli olan Balon balığı bazı balıkçılar tarafından ekonomik değere dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce 5 TL’ye avlanan Balon balıklarının kuyruğu 12,5 TL’ye çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine ilişkin tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından özellikle av sezonunda balıkçıların ağlarına takılan çok sayıda Balon balığı tanesi 12,5 TL’den satılıyordu.