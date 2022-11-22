Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tekne yapım ve bakım ustası olan sürücünün, geçtiğimiz temmuz ayında karada bakımını yaptığı tekne yanmıştı.

Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tekne yapım ve bakım ustası olan sürücünün, geçtiğimiz temmuz ayında karada bakımını yaptığı tekne yanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi, Kızılırmak Caddesi ile Köroğlu Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Mehmet G. idaresindeki 07 AGY 247 plakalı otomobil ile Bahadır Malkoç (50) yönetimindeki 07 BAP 789 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Malkoç’a çevredeki vatandaşlar tarafından kalp masajı yapıldı. Kazaya karışan otomobilde bulunan ve yerde kanlar içinde yatan sürücüyü gören kadınlar gözyaşlarını tutamadılar. Malkoç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tekne bakım ve yapım ustası olan Malkoç, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"Teknesi yanmıştı"

Öte yandan, geçtiğimiz Temmuz ayında, Bahadır Malkoç’un Aksu Kundu Çayı kenarına bakım için karaya çektiği 15 yıllık tekne çıkan yangında dakikalar içerisinde küle dönmüş ve yaklaşık 250 bin TL’lik maddi hasar meydana gelmişti.