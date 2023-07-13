Antalya’da denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde yüzgeçli bir balık görünce köpekbalığı paniğine kapıldı. Balığı taşlayan vatandaşların o anları sosyal medyada gündem olurken, söz konusu balığın Akdeniz sahillerinde ender görülen zararsız Mavi Marlin Balığı (Tetrapturus belone) olduğu belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Mısır’daki köpek balığı vakasından sonra vatandaşlarda bir panik oluştu. Dolayısıyla bu tür görüntüler vatandaşı paniğe sokuyor. Ancak korkmaya gerek yok. Zararsız bir türdü ve rahatlıkla denize girilebilir” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Kemer ilçesinde olduğu belirtilen görüntülerde, denize giren vatandaşlar kıyıda yüzgeci su yüzeyinde olan bir balık gördü. Köpekbalığı paniğine kapılan bazı vatandaşlar sudan çıkarken, bazıları da sahilden aldıkları taşla balığı kovmaya çalıştı.

Cep telefonuyla görüntülenen o anlar sosyal medyada gündem olurken, söz konusu balığın Mavi Marlin Balığı (Tetrapturus belone) olduğu belirtildi.

"Korkmayın, zararsız"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu tür balığın Akdeniz sahillerinde nadir olarak görüldüğünü ve zararsız olduğunu söyledi. Balığın kıyıya gelme amacının küçük balık türleriyle avlanmak olduğunu aktaran Gökoğlu, “Bu balık 2,5 metre boyuna ulaşıp kılıç balığına benzeyen, genellikle sırt yüzgeci suyun dışında yüzen balık türüdür. Kıyıda balıklarla besleniyor. Akdeniz’de nadir görülen bir balık türü. Kimseye zararı yok. Vatandaşımız bunu görünce köpek balığı zannediyor. Özellikle son zamanda Mısır’daki köpek balığı vakasından sonra vatandaşlarda bir panik oluştu. Dolayısıyla bu tür görüntüler vatandaşı paniğe sokuyor. Ancak korkmaya gerek yok. Zararsız kendi halinde bir balık türü. Vatandaşlarımız Antalya Körfezi’nde rahatlıkla korkmadan denize girebilir” dedi.