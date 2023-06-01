Eskişehir’de yıkım yapan bir kepçeyi gören vatandaşlar çalışmayı seyretmek için yolun karşısına geçerek kaldırımda kalabalık oluşturdu.

Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi’nde yapılan yıkımı gören vatandaşlar gözlerini adeta kepçeden ayıramadı. Sosyal medyada “Ata Sporu” olarak adlandırılan ve mizah kaynağı haline gelen kepçe izleme geleneği, Eskişehirli vatandaşlar tarafından devam ettirildi. Kepçe izleyen vatandaşların kısa süre içerisinde kaldırımda yoğunluk oluşturması görenleri güldürürken, onlar ise kimseye aldırış etmeden her şeyi bırakıp dakikalarca yıkım çalışmasını seyretti.