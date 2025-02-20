Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlar, 4 yıl aradan sonra sahil kesiminde yağan karın tutmasıyla rampa yolu adeta kayak pistine çevirdi.

İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Aileleriyle beraber eğlenmek için Bayramca Mahallesi’nde bulunan rampa yolu ellerine aldıkları poşetlerle kaymaya çalışan çocuklar, kar tatilinin keyfini yaşadı. Evlerinden çıkarak rampa yolu kayak pisti gibi kullanan çocuklar ve aileleri önce kartopu oynadı, ardından poşet, torba ve elleriyle yaptıkları kızaklarıyla kaydı.

Kar yağmasıyla beraber arkadaşlarıyla kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Puset Polvan Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Birkan Bulat, "Kar yağması 4 sene sonra bizler için hem iyi oldu hem de keyif verdi. Bütün burada herkesle kaymak bizleri de mutlu etti. İnşallah hep yağar. Yarın da buraya kaymaya geleceğim ve arkadaşlarımla kartopu oynayacağım" dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da çocuklarının eğlencesine eşlik ederek ateş yakarak etrafında toplandı.