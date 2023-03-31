Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar alanında trafik sıkışıklığı ile yanlış parklanmayı önlemek için görev başında.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında kurulan Perşembe ve Cumartesi Pazarında, otopark ve trafik düzenini sağlayarak vatandaşların alana giriş-çıkışını kolaylaştırıyor. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri pazarın kurulduğu İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında faaliyetlerini sürdüren zabıta ekipleri, pazara gelen araçların giriş çıkışlarına yardımcı oluyor, yanlış ve engelli araç yerine park eden araçlara işlem uyguluyor. Hatalı park eden araçlar çekici vasıtasıyla kaldırılıyor. Pazarın hemen yanındaki kavşakta ise ekipler, trafiğin sıkışmaması için araçlara yönlendirme faaliyetlerinde bulunuyor.