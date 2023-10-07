Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik valiliğinde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve güvenlik adına katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluş üyeleri katılım gösterdi. Vatandaşların kendilerini güvende hissetmesi adına yapılacak olan çalışmaların genişletilerek aralıksız devam edeceği belirtildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Subaşı, "Vatandaşlarımızın kendilerini güvenli ve huzurlu hissetmesi için Bilecik Belediyesi adına sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl ise; "Bizler burada her zaman Bilecik için varız. Bilecik’in taşı, toprağını yerine getirip koyduğumuz kadar insanları da güvende tutacağız. Emniyet güçlerimiz ile, belediyemiz ile birlikte Bilecik için elimizden gelen imkanları ortaya koymaya hazırız. Güvenlik ve huzur hep bizimle olsun" dedi.