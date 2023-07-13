İzmit Belediyesi’nin yenileyip kente kazandırdığı Yeni Cuma Parkı, sıcakların da artmasıyla vatandaşların serinleme ve dinlenme alanı oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan Yeni Cuma Parkı’nın son hali vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Yeni Cuma Park alanındaki çalışmalar neticesinde İzmit Belediyesi ekipleri, engelli kullanım alanları, meydan, kafeterya alanı, küptaş döşeme kaplaması, giriş çıkış bağlantıları ve bitkilendirmeyle yenilik oluşturdu. Peyzaj çalışmalarıyla da botanik bahçe haline gelen bölgede vatandaşlar güzel havaların tadını çıkarmaya devam ediyor.