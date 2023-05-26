Kastamonu’da vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru karaca koruma altına alındı.

Kastamonu merkez ilçe Çatören Köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından yeni doğmuş 2 yavru karaca bulundu. Yakınlarında annesi olmayan ve bitkin halde bulunan karacaların durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Yetkililer tarafından teslim alınan yavru karacalar, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Gerçekleştirilen ilk muayenelerinde yavru karacaların herhangi bir yaralarının bulunmadığı soğuk ve yağmurdan bitkin düştükleri tespit edildi. Yavru karacalar veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalelerinin ardından rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması amacıyla Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ ne nakledildi.