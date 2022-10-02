Hendek ilçesi Dikmen Yaylası’nda hareket edemeyen ayıyı fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, ayıyı alarak tedavi edilmek üzere Kocaeli’de bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı.

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