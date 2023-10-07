Kış aylarının gelmesiyle birlikte Eskişehir’de vatandaşlar aktarların yolunu tutarken, en çok rağbet gösterdikleri ürün dağ kekiği oluyor.

Eskişehir’de son günlerde serin hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar mevsim geçişinde hastalıklara yakalanmamak için baharatçıların yolunu tutuyor. Vatandaşlar tarafından kış çayı, ıhlamur ve kekik satın alınırken, en çok rağbeti dağ kekiği görüyor. Baharatçılar, kış aylarına girilirken vücudunu grip, soğuk algınlığı, nezle ve öksürük gibi hastalıklardan korumak isteyenlerin doğal vitamine sahip, nefes açıcı, akciğeri rahatlatan ve bağışıklığı güçlendiren dağ kekiği satın aldığını belirtti. Baharatçılarda dağ kekiğinin bir paketi ise 15 liradan satılıyor.

“Kekiğin birçok faydası var, vatandaşlar bu sebeple tercih ediyor”

Eskişehir’de 1955 yılından beri baharatçılık işiyle uğraşan Halil Ertaş, yaz aylarında bitkisel ürün satışlarının durgun olduğunu ancak kış aylarına girilmesiyle bu bitkilerin piyasasının hareket kazandığını ifade etti. Bitkisel ürünler arasında dağ kekiğinin dikkat çektiğini söyleyen Ertaş, “Kekik, ıhlamur ve kış çayı son dönemde öne çıkan ürünlerden. Kış aylarında bu bitkilere rağbet fazla oluyor. Yaz aylarında satışlar durgundu ama kış gelince piyasa hareketlendi. Kekiğin birçok faydası var, vatandaşlar bu sebeple tercih ediyor. Kekiğin içimi hoş, nefes açıcıdır, akciğeri rahatlatır. Vatandaşlar daha çok dağ kekiğini tercih ediyor. Kaynatılmış dağ kekiği ilgi görüyor. Dağ kekiğini kaynatıp suyunu içiyorlar. Dağ kekiğinin en önemli özelliği nefes açıcı olmasıdır. Dağ kekiği paketler halinde satıldığı için isteyenler ihtiyacına göre 2-3 veya daha fazla paket alıyorlar. Bazıları denemek için alıp, daha sonra tekrar gelip birkaç paket daha satın alıyorlar. Fiyatı diğer ürünlere göre normal, paketi 15 liradan satılıyor. Vatandaşa fiyatı da cazip geldiği için kekik çok satılıyor” dedi.