Denizli’de Sevindik Değirmenci Grup Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olan Dr. Ali Tatar, Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütülen hizmetler, Aile Hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni aile hekimliği yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların aile sağlığı merkezlerine düzenli gidilmesi gerektiğini belirten Dr. Tatar, “Vatandaşlarımız, Aile Hekimine hasta olduktan sonra değil aslında sağlamken gitmeli, sağlıklarının devam edip etmediğinin kontrolünü yaptırmalıdırlar” dedi.

Denizli Sevindik Değirmenci Grup Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olan Dr. Ali Tatar, Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütülen hizmetler, Aile Hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni aile hekimliği yönetmeliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aile Hekimi Dr. Tatar, Aile Hekimliğinin modern dünyada birinci basamak hekimlikte uygulanması gereken en önemli yöntemlerden birisi olduğuna vurgu yaparak Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetler hakkında ise, Aile hekimliğinde hekim ile hastayı birbirine birebir eşlemekle hastanın her yönden daha hasta olmadan takibi, muayenesi, tedavisi ve daha sonra hasta olarak da en iyi şekilde takibini yapmak mümkün olduğunu belirtti. Aile Sağlığı Merkezlerimizde verilen hizmetlerin; aile planlaması uygulaması ile çocuk daha annesi ve babasının beyninde bir düşünce iken den başladığını dile getirdi. Her konuda takiplerin yapıldığını ve ayrıca küçük basit tıbbi müdahaleler, tedavi hizmetleri ve kontroller yapıldığını dile getiren Dr. Tatar, “Kişilerin anne karnındayken takibi, yine bebek doğduktan sonra aşılamaları ile koruyucu hekimliğin ilk safhaları, daha sonra okul sağlığı, göz taramaları, boy kilo takibi, çocuk sağlığı hizmetleri, biraz büyüyünce ergenlikte sağlık hizmetleri ve en son çıkan HYP uygulaması ile de bütün toplumun sağlığının genel durumunun bir takibi yapılıyor. Merkezlerimizde küçük basit tıbbi müdahaleler, tedavi hizmetleri ve ana çocuk sağlığı takipleri yapılabilmektedir. İnsanlarımız aile hekimliğini hemen gelip reçete yazdırmak gibi görüyor ve en büyük yanılgı da sistemde ne yazık ki bu” dedi.

“Vatandaşlarımız, Aile Hekimine hasta olduktan sonra değil sağlamken gitmeli”

Sağlık Bakanlığının yayınladığı yeni aile hekimliği yönetmeliğinin bütün insanların hasta olsun olmasın taranması metoduyla henüz daha hastalık yok iken yakalanmasını amaçladığını belirten Dr. Ali Tatar; “Türkiye de insanlar tam olarak anlayamadığı için 2006 yılında aile hekimliğine gösterdiği peşin hüküm tepkisini bu yönetmeliğe de gösteriyorlar. O zaman da biz istediğimiz hekime muayene olamayacak mıyız diye tepkiler gösterilmişti. Halbuki herkesin bir aile hekimi olmasının faydasını şimdi daha iyi anlıyorlar. Hastalarımız şu anda kendilerine ilaç yazılmayacağı, hizmetin paralı olacağı gibi düşünceler söylüyorlar, herkes kendi anladığını dile getiriyor. Akılcı ilaç uygulaması yıllardır yapılan bir şeydi; benim gibi eski hekimler de bilirler ki; eskiden önümüze gelene antibiyotik yazarken şu anda çok seçici davranıyoruz. Ağrı kesicileri kişilerin kendine uygun olanlarını yazıyoruz. Türkiye’de çok antibiyotik kullanımı yönünden tüm Dünya ülkeleri içinde kötü durumdayız. Antibiyotik diğer ilaçlar gibi değil, eğer sadece gerektiğinde kullanılmaz, sık sık kullanılırsa mikropların direnç kazanmasına yol açıyor. Bu yönetmelikle de antibiyotik kullanımındaki bu durumlar da düzene girecek diye düşünüyorum. Yine yeni yönetmeliğin bir başka vurguladığı kronik hastalık takiplerini biz zaten aile hekimliğinde kısmen yapıyorduk ama son yönetmelikle bu biraz daha önem kazanacak. Çünkü bir hastanın tansiyonunu, beyin kanamasına yol açtıktan sonra teşhis etmenin kime ne faydası olacak. İşte Aile Hekimi olarak yaptığımız taramalar ile henüz daha sınırda olan kronik hastalıkları yakalayıp kişilere gerekli tedavileri uyguluyor ya da gerekli branşlara yönlendirebiliyoruz. Bu takiplerin önemini aslında; basit bir gaita da gizli kan ile tespit edebildiğimiz kalın bağırsak kanseri olan bir hastaya ya da beyin kanaması olmadan hiç farkında olmadığı tansiyon yüksekliğini belirlediğimiz bir hastaya veya da organ kaybına gitmeden diyabeti olduğunu tespit ettiğimiz ve tedavisini düzenlediğimiz bir hastaya sormak gerekli. Aile Sağlığı Merkezlerimizde yaptığımız kronik hastalık takiplerinin önemini en iyi onlar anlatabilirler. Vatandaşlarımız, Aile Hekimine hasta olduktan sonra değil aslında sağlamken gitmeli, sağlıklarının devam edip etmediğinin kontrolünü yaptırmalıdırlar. Son çıkan yönetmelikte de düzenli Aile hekimine gidilmesi kısmını ben çok önemsiyorum, hastalarımız da bunu lütfen önemsesinler” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız, aile sağlığı merkezlerine düzenli gitmelidir”

Son olarak erken teşhisle hayatı kurtulan iki hastasından örnekler veren ve vatandaşların aile sağlık merkezlerine düzenli gidilmesi gerektiğini belirten Aile Hekimi Dr. Tatar, “Poliklinik yaparken salonda bir çocuk inleme sesi duydum ve çocuğu muayene ettiğimde ense sertliğini gördüm. Hemen çocuğu babası ile hastaneye götürdük ve menenjit teşhisi konan bu çocuk erken müdahale ile kurtuldu. Yine HYP dediğimiz kronik hastalık takiplerimizde de bir hastamızın kanı sürekli düşük çıkıyordu. GGT tahlili de pozitif çıkan bu hastamızın kalın bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı ve erken teşhis, tedavi ile hayatı kurtuldu. Bunlar gibi hem hastalarımızı hem de bizleri mutlu eden bu örneklerin çoğalması için vatandaşlarımız, aile sağlığı merkezlerine düzenli gitmelidir” diye konuştu.