ANKARA (İHA) – Ankara’da kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan şahıs ve eşi, açtıkları sahte avukatlık ofisiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandırdı. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, emniyet ekipleri tarafından kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan şahıs ve eşinin Çankaya ilçesinde danışmanlık adı altında sahte avukatlık ofisi işlettiği tespit edildi. Şahısların "Davalarınızı kazandırırız", "Sizi işe koyarız" ve "İşinizi çözeriz" gibi vaatlerle vatandaşları milyonlarca lira dolandırdıkları belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri sahibi D.Ş. ile mağdurlara kurucu müdür olarak tanıttığı eşi U.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada 1 adet 9x19 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 adet fişek, 1 adet hakim cübbesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.