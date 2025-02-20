Kocaeli’de vatandaşları 1 milyon TL dolandıran sahte savcı yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Ocak ve 9 Şubat tarihlerinde Derince ve Gebze ilçelerinde kendini polis ve savcı olarak tanıtan M.T., vatandaşları 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını elde etmek suretiyle dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan M.T., ifadesinin alınması sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.