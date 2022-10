Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Aydın’da bir ilki gerçekleştirerek hizmete açtığı Down Kafe’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı’nın muhteşem doğasında hizmet veren Efeler Belediyesi Down Kafe’nin özel çalışanları hem sosyalleşiyor hem de özgüven kazanıyor. Down Kafe’yi tercih eden Efelerli vatandaşlar ile down sendromlu çocuk sahibi aileler ise böyle özel bir kafeyi hayata geçiren Başkan Atay’a teşekkür ediyor.

Efeler Belediyesi’nin özel kafesinde servis elemanı olarak çalışan Down sendromlu çocukların ebeveynleri vatandaşları Pınarbaşı’ndaki Down Kafe’ye davet ederek, herkesin bu özel çocukların çalışmalarını görmelerini diledi. Vatandaşlar ilgi gösterdikçe Efeler’in güler yüzlü +1 çocuklarının mutlu olduklarına değinen aileler, “Vatandaşlarımızdan gelen ilgi, çocuklarımıza şevk veriyor. Aydın’da ilk ve tek olan Down Kafe’ye uğrayan tüm vatandaşlarımıza incelik ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ederiz. Çocuklarımız burada hem sosyalleşiyor hem de özgüven kazanıyor. Çocuklarımız adına çok mutluyuz. Her zaman yanımızda olan, desteğini omzumuzda hissettiğimiz Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.