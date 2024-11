Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılışı yapılan Aydın Kitap Fuarı yazar ve şairleri ağırlamaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fuar Aydın’da düzenlenen imza buluşmaları ve söyleşilere ise ilgi oldukça yoğun oluyor. Vatandaşlar yazarları ve şairleri kendileri ile buluşturdukları için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kitaba çok ilgisi olduğunu ifade eden Sevim Doğan, "Büyükler ve çocuklar için çok güzel bir yer olmuş. Bu fuarı sosyal medya üzerinden gördüm. Pek çoğumuzun kitap okuma alışkanlığı yok ancak böyle bir yerin açılması insanları kitap okumaya teşvik etmesi açısından çok önemli diye düşünüyorum. Özlem Başkanımıza böyle bir fuarı bizle buluşturduğu için teşekkür ederim" dedi.

Tekstil Park’ın restore edilmesini ve böylesi kitap fuarına ev sahipliği yapmasını çok olumlu bulduğunu kaydeden Prof. Dr. Emin Baki Adaş, "Burası bir üniversite kenti. Böyle bir alanın kültürel etkinliklere ayrılması çok sevindirici. Aydın adına gurur duydum. Kitaplarını okuduğumuz, şiirlerini dinlediğimiz yazar ve şairlerle burada bir araya gelmek çok motive edici bir şey. Bu tür etkinliklerin daha sıklıkla yapılması kesinlikle daha faydalı olacaktır. Dijital çağı yoğun bir şekilde yaşadığımız şu dönemde bu fuarın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fuar Aydın sayesinde bulamadığı kitabın yazarını bulduğunu söyleyen Havva Yıldız, "Nadir kitapların bulunması çok güzel. Aydın’a daha yeni geldim. Öğrenci olarak ilk senem. Kitapsever olarak olarak burayı aşırı beğendim. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na fuar için çok teşekkür ederek sözlerine başlayan Ali Candan, "Yazarların geleceğini duydum. Herkese bu fuarı tavsiye ediyorum. Yağmur okumaya engel değil. Okumanın yeri, zamanı, havası olmuyor. Her an her yerde okumak isteyen okuyor" dedi.

Fuar Aydın, 24 Kasım’a kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.