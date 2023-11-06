Kayserili vatandaşlar, Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlantı sağlayan 50 metre genişliğindeki yeni yapılan bulvarın daha konforlu ulaşım imkânı sunduğunu belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan’a çağ atlatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni bulvar ile model şehir Kayseri’ye yakışır, şehrimize alternatif ve daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuyoruz” dedi.

Ulaşımı daha konforlu hale getirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini söyledi. Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı.

Yeni bulvar ile bölgenin değerine değer kattıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bir tarafımızda Yenidoğan bir tarafımızda Ziyagökalp Mahalle’mizin fiziki olarak ortasından geçen 50 metre genişliğindeki Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda asfalt çalışmalarını tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Osman Kavuncu Bulvarı’ndan Bekir Yıldız Bulvarı’na devam edecek olan 50 metre genişliğindeki aks, trafik yükünü ciddi manada azaltacak olan bir güzergâhtır. Hem de burada alışılagelmiş trafik düzeni, bundan sonra daha efektif olarak kullanılacak bir hale gelecek. Ayrıca Bağdat Caddesi’nden gelecek olan aks da buradan devam edecek. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinden sabah ve akşam saatlerinde trafik yükünü azaltacak olan bu güzergah, şehrimizin ciddi manada trafik akışını hızlandıracak. Yeni bulvar, şimdiden rahat bir nefes aldırırken, bölgenin gelişimine de büyük katkı sağlayacak. Kocasinan’ın ve şehrin estetiğine katkı sağlayan yeni bulvar, aynı zamanda araç trafiğinin daha akıcı olmasına imkan tanıyor. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Her şey Kayseri ve Kocasinan’da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu içindir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Bölgede 20 yıldır esnaf olan Yunus Zorlu ise yeni bulvarın mahalleye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Başkanımız bulvar yapılmadan önce geldi ve bizlerle görüştü. Bizim de fikirlerimizi aldı. Şimdi yolumuz çok güzel oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. İstediğimiz zaman başkanımıza ulaşabiliyoruz. Bir sıkıntımız olduğumuz zaman yardımcı oluyor. Diğer belediye başkanları gibi değil, her zaman kendisine ulaşabiliyoruz. Mahallemizde ne eksik varsa teker teker yapıyor. Allah razı olsun” diye konuştu.

Mahallede 38 yıldır oturan Dursun Aydoğdu da “Yapanlardan Allah razı olsun. 50 metrelik bir yolu ne bekliyorduk ne de aklımızdan geçiyordu. Hayal bile etmiyorduk. Yeni yol, mahallemizin değerine değer kattı” şeklinde konuştu.

Yılmaz Yıldızerler ise 25 senedir bu mahallede ikametgâh ettiğini belirterek, “Hayal bile etmiyorduk. Ömrümüzde görmeyeceğimiz bir yol yapıldı. Onun için yapandan yaptırandan Allah razı olsun” dedi.

Süleyman Demir de “Mahallemizde böyle bir yolu hayal etmiyorduk. Gayet güzel oldu. Etabın devamını da yapıldı mı çok daha güzel olacak. Başkanımızın çok güzel çalıştığını gözlemliyoruz. Başkanımızın ellerine yüreğine sağlık” diye konuştu.

Belediyenin çok güzel yatırım yaptığını ifade eden diğer vatandaşlar ise, “Buralar daha önce tarla ve gecekonduydu. Gecekonduları yıktılar ve süper bir yol yaptılar. Hiç hayal etmiyorduk. Bu bize büyük bir sürpriz oldu ve hem de mahallemizin değeri arttı. Yeni bulvar sayesinde bölgemiz canlandı. Ayrıca ulaşım noktasında bizim işimizi çok iyi kolaylaştırdı. Geleceğin 50 ve 100 yılına hizmet edecek şeklinde düşünülmüş ve planlanmış. Hem çok geniş hem çok konforlu bir ulaşım olmuş. Başkanımızın hizmetlerini takdir ediyoruz. Bölgemizin ara sokaklarını her yerini yeniden asfaltlandı. Her tarafa yeşil alan ve park yaptı. Daha başkanımızdan ne isteyebiliriz. Özellikle Türkiye’nin çoğu yerinde böyle duble yollar bile yok. Bu yol bizim mahallemize yapıldı. Ne diyebiliriz başka. Özverili hizmetlerle çalışan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanımızın işi gücün rast gitsin” diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı’nı, Erkilet Bulvarı’na bağlayacak olan 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki yeni ulaşım aksının 1.etap çalışmasını tamamladı. Yeni bulvarın 1.etap çalışması kapsamında toplam 10 bin 750 ton ariyet dolgu, 6 bin 500 ton temel malzeme ve 3 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.