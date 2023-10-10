Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri, ücretsiz olarak vatandaşa sunuluyor.

"Kocaeli Anne Şehir" projesi çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmeti veriliyor. Anne Şehir tesislerinde sunulan bu hizmetle ebeveynler, çocukları ve bireyler ücretsiz yararlanabiliyor. Yetkililer sunulan bu hizmetle bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması, kendini geliştirmesi için hedeflendiğini belirtiyor.