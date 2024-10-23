Sinop Türkeli Meslek Yüksekokulu tarafından vatandaşlara ve öğrencilere yönelik, tetanoz hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Sefa Haktan Hatık tarafından yürütülen Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında, Türkeli halkı ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için tetanoz hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, tetanozun bulaşma yolları, belirtiler ve aşı ile korunma yöntemleri gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Etkinlik sonunda, tetanozdan korunmanın ayrıntıları özetleyen broşürler dağıtıldı ve tetanoz aşısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplumun bu tür hastalıkların yayılmasına karşı bilinçlenmesinin önemine dikkat çekilerek, düzenli sağlık kontrollerinin ve aşılama programlarının ihmal edilmemesi hatırlatıldı.