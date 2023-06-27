Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara psikososyal destek vermek için stant kurdu.

Adıyaman’da alışveriş merkezine kurulan stantta vatandaşlardan, 6 Şubat depreminin izlerini silmeye çalışılıyor. Depremin etkililerini azaltmak amacıyla Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türk Psikologlar Derneği şubelerinin Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı (DEPSDA) Projesi çerçevesinde vatandaşlar ile bireysel görüşmeler yapılıyor. Vatandaşlara yönelik psikolojik sağlamlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.