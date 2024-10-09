DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekipleri pazaryerlerine giderek, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına devam etti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı bilgili olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirmeler yapılarak el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca ekipler görünür yerlere dolandırıcılık ile ilgili bilgilendirici afişler astı. Ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde farkındalık faaliyetlerine devam edecek.