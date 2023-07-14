Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getireceğini belirten Dr. Dalgıçer, özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı. Günün en sıcak saatlerinin 10.00-16.00 arası olduğunu ve bu saatler arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Dalgıçer, “ Bu saatler arasında dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise, mutlaka güneş koruyucu krem kullanmalı, güneş altında uzun süre korunmasız kalmamaya dikkat etmeli, açık renkli kıyafetler tercih etmeli, tuz içeren sulu gıdalar almaya özen göstermeliler" şeklinde konuştu.

"Su tüketimine önem verin”

Sıcak havalarda terleme ile birlikte sıvı ve mineral kaybının artacağını da dile getiren Dr. Dalgıçer, “Su ihtiyacı hissedilmese bile yetişkinlerin günde en az 2-2,5 litre su içilmesi sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için önemli. Aşırı sıcak havalarda terleme ile birlikte vücut daha fazla su kaybeder, bu nedenle susuz kalmamak için bol su içmek önemlidir. Alkollü içecekler ve kafeinli içecekler, su kaybına yol açabileceği için bu tür içeceklerden kaçınmak veya sınırlamak da önemlidir. Ayrıca yediklerimize de dikkat etmeli, aşırı yağlı yemeklerden uzak durmalıyız. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır” dedi.

“Güneş çarpmasına dikkat”

Sıcak yaz günlerinde en tehlikeli sağlık sorunlarının başında güneş çarpmasının geldiğini söyleyen Dr. Dalgıçer, " Özellikle bebek, çocuk, yaşlı, kronik hastalıkları bulunanlar, engelliler ve hayvanların kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalı. Araçların iç ısıları, klima olsa bile park edildikten çok kısa sürede artış göstermektedir. Güneş çarpmasının en önemli belirtisi vücudun kendi ısısını ayarlama mekanizması bozulduğu için ateşin 40-41 derecelere kadar yükselmesidir. Bunun yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, terleyememe, bulantı, nabız hızında artma, yorgunluk hali, kol ve bacaklarda kramplar hatta komaya kadar gidebilen nörolojik belirtiler güneş çarpmasının en önemli belirtileridir. Güneş çarpmasına maruz kalan kişilere zamanında ve doğru müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Bu durumda kişi hemen serin bir yere alınmalı ve kişinin soğuk kompreslerle vücut ısısının düşmesine yardım edilmelidir. Kişinin bilinci kapalı ise vakit kaybetmeden hastaneye götürülmelidir" diye konuştu.