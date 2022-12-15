İzmit Belediyesi, "süper meyve" olarak adlandırılan kendi tarlasında ürettiği aronyanın suyunu vatandaşlara ikram etti.

İzmit Belediyesi, "süper meyve" olarak adlandırılan kendi tarlasında ürettiği aronyanın suyunu vatandaşlara ikram etti.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen, içerdiği zengin mineral yapısından ve insan sağlığına olan faydasından dolayı "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın suyunu vatandaşlara ikram etti. İzmit Belediyesi Çınar ekibi, İzmit Belediye binası önünde vatandaşlara aronya hakkında bilgi verip, faydalarından da bahsetti.