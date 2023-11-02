Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara 30 bin adet marul fidesi dağıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye ait atıl alanlar seraya çevrilirken, bulalarda yetiştirilen marul fideleri vatandaşlara dağıtıldı. Gerçekleştirilen uygulama hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Çevik, Bilecik Belediyesi olarak son üç yılda 517 bin 240 adet sebze fidesini halkla teslim ettiklerini belirterek, şunları söyledi, "Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Belediye Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı’nın talimatıyla hazırladığımız marul fidelerini vatandaşlarımıza dağıttık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz uygulama kapsamında bu yıl 30 bin adet fideyi halkımıza dağıttık. Son üç yılda ise 517 bin 240 adet sebze fidesi dağıtımını gerçekleştirdik’’ dedi.

‘’Atıl alanlara ise buğday ve Bilecik bal kabağını ekmiştik’’

Belediyeye ait atıl alanlara ata tohumu kara kılçık buğdayı ve bal kabağını ektiklerini, elde edilen ürünleri de çiftçi ve vatandaşlara dağıttıklarını kaydeden Çevik, "Pelitözü’ndeki tarım arazimize bal kabağı ekimi yaparak, buradan elde ettiğimiz bal kabaklarını belediyemiz tesislerinde işleyerek, halkımıza sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

Çevik, Bilecik Belediyesi olarak Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın ilgi ve desteğiyle sürdürülebilir tarımın destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.