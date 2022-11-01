Tarımsal kalkınmayı desteklemek adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşlara 178 bin 200 fide dağıttı.

Tarımsal kalkınmayı desteklemek adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşlara 178 bin 200 fide dağıttı.

İzmit Belediyesi, üretime ve üreticiye verdiği desteklerine devam ederken son olarak kentin farklı noktalarında vatandaşlara sebze fidesi dağıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden hibe olarak gönderilen 178 bin 200 adet fide vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ve İzmit Çınar ekibi, Alikahya Merkez, Kuruçeşme Merkez ve Belsa önünde kurduğu stantlarda vatandaşlara kıvırcık ve kara lahana fidesi dağıttı. Vatandaşlar yapılan fide dağıtımında duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.