Batman’ın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen "zuzubak" otunu toplayıp satarak geçimini sağlayan vatandaşlar, otun coğrafi işaret ile tescillenerek koruma altına alınmasını istiyor.

Sason ilçesinde 3000 rakımlı Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen endemik zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor. Az bulunması nedeniyle işlenmiş halinin kilosu 2 bin liradan alıcı bulan ot, kırsalda yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. Otun yok olmaması için coğrafi işaretle tescillenerek, koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, zuzubak otunun coğrafi işaret ile tescillenmesi durumunda birçok aileye geçim kapısı aralayacağını belirttiler.