Antalya’da yuvadan yavru carettaların çıkışı devam ederken, yolunu bulamayan carettalar vatandaşlar tarafından denizle buluşturuldu. Serik ilçesine bağlı Belek ve Boğazkent sahillerinde yuvalarından çıkan ve sayıları 40’ı bulan yavru carettalar, vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı. Geceleri ışıktan etkilenip yollarını kaybetmemeleri için gönüllü olarak carettalara sahip çıkan vatandaşlar, gündüz sahil kenarına gelen carettaları da yine bulundukları yerden alıp tekrar denize bırakıyor.

Antalya’da yuvadan yavru carettaların çıkışı devam ederken, yolunu bulamayan carettalar vatandaşlar tarafından denizle buluşturuldu. Serik ilçesine bağlı Belek ve Boğazkent sahillerinde yuvalarından çıkan ve sayıları 40’ı bulan yavru carettalar, vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı. Geceleri ışıktan etkilenip yollarını kaybetmemeleri için gönüllü olarak carettalara sahip çıkan vatandaşlar, gündüz sahil kenarına gelen carettaları da yine bulundukları yerden alıp tekrar denize bırakıyor.

"Yapılan yanlış"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta yavrularının insan elinden ziyade kendi imkanlarıyla denize ulaşmalarının daha doğru olacağını belirterek "Ancak ışık nedeniyle gecikmiş ve sıcağa kalmış yavrulara yardım edilebilir. Gördüğüm kadarıyla gece yapılan bu işlem yanlış. Sadece böyle yoğun çıkışlarda denizin dalgasından bir ışık verilerek dalgaya yönelmeleri sağlanabilir, doğrusu budur. Yavru yuvadan çıktıktan sonra onlar denize ulaşana kadar bazı fizyolojik değişimler geçiriyor. Üzerlerindeki kokuyu atıyor, kasları gelişiyor, daha güçlü denize ulaşıyor. İnsan elinde bakteri bile olabilir, bebek bunlar. Hassas dönemdeler, ayrıca çıkış dönemlerinde martılar bile kıyıda uçar. Bunun nedeni o dönemde martılar kokularını alıp yavruları yiyor.

Doğal bir seleksiyona uğruyorlar; yengeçler yiyor, balıklar yiyor. Çok azı hayatta kalıyor, doğanın kanunu bu. Ama en büyük düşman ışık yanılgısı, ışığa yönelim hemen hemen yavruların tamamının ölmesine neden oluyor" dedi.