Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesinden Filyos yolu arasında bulunan Şahnallar, Kışla, Dere köy, Çomranlı, Çay köy, Akpınar, Temenler ve Çömlekçi istikametinde yapımı tamamlanan yol; alt yapı çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz sene kazıldı. Alt yapı çalışması bitince yola yama yaparak düzeltme yapıldı. Ancak yağmurun yağmasıyla asfalttaki yama bozularak kilometrelerce çukurlar meydana geldi. Sürücüler, “Bu çukurlardan kaçmak için adeta cambazlık yapmak gerekiyor” diyerek isyan etti.

Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesinden Filyos yolu arasında bulunan Şahnallar, Kışla, Dere köy, Çomranlı, Çay köy, Akpınar, Temenler ve Çömlekçi istikametinde yapımı tamamlanan yol; alt yapı çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz sene kazıldı. Alt yapı çalışması bitince yola yama yaparak düzeltme yapıldı. Ancak yağmurun yağmasıyla asfalttaki yama bozularak kilometrelerce çukurlar meydana geldi. Sürücüler, “Bu çukurlardan kaçmak için adeta cambazlık yapmak gerekiyor” diyerek isyan etti.

Her gün köy yollarını kullanmak zorunda olan servis şoförleri, sürücüler ve vatandaşlar sitemlerini şu şekilde dile getirdi; “ Yollarımız kötüydü. Yetkililer ihaleye vererek yollarımızı yaptırdı. Sonrasında alt yapı çalışması diye yolumuzu kesildi. Kilometrelerce kablo döşedi ve sonrasında yama yapıp bıraktı. O kadar gelişi güzel yama yaptılar ki ilk yağmurda yollar köstebek yuvasına döndü. Bu yolu her gün kullanıyoruz. Asfaltı kestikleri için buraya lastik değdiği an kesiliyor. Bir lastik şuan kaç para. Bizlere yazık günah değil mi. Hiç bir yetkili bu yoldan geçmiyor mu? Daha kaç lastik alacağız? Artık yetkililer sesimizi duysun bu işe çare bulsun” dediler.