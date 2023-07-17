Depremden etkilenen illerde başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ Projesinin ön başvuruları başladı. Adıyaman’da vatandaşlar projeden faydalanmak için ‘Evini Yerinde Yenile Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’nde sıraya girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde kendi ev ve iş yerlerini yapmak isteyenler için ‘Yerinde Dönüşüm’ Projesi başlattı. Proje çerçevesinde hibe ve faizsiz kredi verilecek. Konut için 500 bin lira, iş yeri için 250 bin lira hibe verilecek. İki yıl ödemesiz 10 yıl vade ile konutlar için 800 bin liraya kadar, iş yerleri için ise 500 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek

Projeden yararlanmak isteyenler mesai başlar başlamaz yapım ve dönüşüm ofislerinden bilgi almak için sıraya girdi. Vatandaşlar aynı zamanda e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Adıyaman’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yanı sıra Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde de yapım ve dönüşüm ofisleri kuruldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın talimatıyla yerinde dönüşüm hizmetlerine başladık. Vatandaşların taleplerini alıyoruz, hızlı bir şekilde de yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerinde dönüşüm projesi bir fırsattır. Hızlı bir şekilde yapıların yenisini yerinde yapmak için Bakanlığımız tarafından verilmiş ender projelerden biridir. Hızlı bir şekilde yapılaşmaya başlanacak ve yereldeki dinamiklerde aktif hale getirilecektir. Müdürlüğümüze başvuru sırasında vatandaşlarımız bilgilendirilip, yerleri hakkında da yapılaşmaya uygun mu değil mi, imar durumu, arsa durumu, imar çapıyla ilgili bilgiler ışığında ruhsatlandırma aşamasına kadar, kredilendirme aşamasına kadar bilgilendirilecektir” dedi.

Vatandaşlar arsaları uygun olduğu için yerinde dönüşümü tercih ettiklerini ifade etti.