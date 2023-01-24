Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, kent meydanında güneşli günün tadını çıkardı.

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, kent meydanında güneşli günün tadını çıkardı.

Kentte yüzünü gösteren güneşli hava, kış mevsiminde yazdan kalma günleri yaşatıyor. Havanın tadını çıkartan 65 yaş üstü vatandaşlar kent meydanlarını doldurması dikkat çekti. Ulu Cami ve Demokrasi Meydanında bulunan banklarda güneşin tadını çıkaran emekli vatandaşlar hem arkadaşları ile sohbet etti hem de kış ortasında yaz günlerini aratmayan saatlerde keyifli bir gün geçirdi.

Birkaç gündür evden dışarı çıkmadığını belirten 80 yaşındaki Fahim Kırkgeçit “Geçen sene bugün Kahramanmaraş’ta kar vardı. Ancak bu sene Cenab-ı Allah, yağmuru da kısarak verdi, kar yağışını da vermedi” dedi.

Güneşli bir günün tadını çıkardıklarını dile getiren 76 yaşındaki İbrahim Küçük ise “Geçen sene bu günlerde karın içerisindeydik. Bu sene Maşallah çok güzel geçiyor havalar ama bizler yağmuru bekliyoruz. Devamlı dua ediyoruz Allah’a yağmur yağması için. Ne kadar sevsek de bu günlerde yağmur olması gerekiyor. Tabi günün de tadını çıkartıyoruz” diye konuştu.

Ulu Cami meydanında arkadaşlarına ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden 80 yaşındaki Ahmet Dursun, havaların sıcak seyretmesini fırsat bilerek kendisini dışarı attığını kaydetti.

Dursun, “Havalar güzel, bak ne güzel burada oturuyoruz. Ben genç iken, bu mevsimlerde Kahramanmaraş’a çok kar yağardı, havalar çok soğuk olurdu. Bu sene kar da yağmayacak havalar güzel ama çiftçiler için güzel değil” ifadelerini kullandı.

Ocak ayı olmasına rağmen havaların ilkbaharı aratmadığına dikkat çeken 57 yaşındaki Ömer Biricik de, “İlkbahardan bir gün yaşıyoruz şu günlerde. Güneşin tadına varıyoruz, geziyoruz” şeklinde konuştu.