Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında yaralanan sürücü için vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Turgutreis istikametine seyreden 06 DHE 059 plakalı motosiklet, Bodrum Ticaret Odası’nı geçtikten sonra emniyet şeridindeki mıcırda kayarak devrildi. Yere düşerek sürüklenen sürücü S.A. yaralandı. O esnada bölgeden geçen vatandaşlar ve bir doktor, yaralının yardımına koştu. Yerde yatan yaralı, plaj havluları ile güneşten korunmaya çalışıldı. Yaralının başına darbe aldığı noktaya buz uygulandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.