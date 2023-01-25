Tepebaşı Belediyesi Belde Evi ve Deneyimli Kafe sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde görerek projeler hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlar, Başkan Ahmet Ataç’a teşekkür ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi ve Deneyimli Kafe sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde görerek projeler hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlar, Başkan Ahmet Ataç’a teşekkür ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeleri ile Türkiye ve yurt dışından takdir toplarken, Eskişehirlilerin de beğenisini kazanıyor. Hizmetlerin tanıtıldığı, belediye merkezlerinin gezilerek bilgilendirme yapılan turlara katılan Belde Evi ve Deneyimli Kafe sakinleri, Tepebaşı Belediyesini ve Başkan Ahmet Ataç’ı kutladıklarını belirtti. Tepebaşı’nın Melih Savaş Yaşam Köyü, Alzheimer Konukevi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi gibi merkezlerini gezen vatandaşlar, hizmetleri beğendiklerini kaydetti.

Tepebaşı bölgesinde yaşamaktan gurur duyduğunu aktaran Zeliha Atasay, “Ahmet Başkanımız ve belediyemiz, bizim için çok güzel etkinlikler düzenliyor, projeler hayata geçiriyor. Bu gerçekleştirilen turdan dolayı da çok mutluyuz. Dünyaya ve Türkiye’ye örnek olan projeleri yerinde görme fırsatımız oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.

Belde Evlerinin faydalı olduğunu belirten Canan Aktan, “Belde Evlerinin kadınların sosyalleşmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belde Evlerinde açılan kurslar da kadınlara çok faydalı oluyor. Başkanımıza bizlere bu imkânı sağlamasından ötürü teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.