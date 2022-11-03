Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısıyla vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısıyla vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini not alan Vali Gürel, istek ve şikayetlerin çözüleceğini belirtti.

İletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık" dedi.