Eskişehir’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için müracaat evraklarını hazırlayan vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için müracaat evraklarını hazırlayan vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurdu. TOKİ sosyal konut projesi çerçevesinde 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. Eskişehir genelinde 7 ilçede toplam 2 bin 499 konut yapılması planlanıyor. Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden alınan başvurular 14 Eylül’de başladı. 31 Ekim’e kadar sürecek olan başvurular için banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

“Yeni evlendik, olursa ilk evimiz olacak”

Eşiyle birlikte başvuru sırasında bekleyen Emre Bakırcı, yeni evli olduklarını ve ilk evlerini bu proje sayesinde alabilmeyi ümit ettiklerini söyledi. Bakırcı, “Toplu konut projesi için 2 saattir bekliyoruz. Ülke genelinde gençlere yüzde 20’lik bir kontenjan ayrıldığını duyduk. Eskişehir’in nüfusu artıyor, genç nüfus da çok burada. Eskişehir’e kayıtlı olan birçok genç var, öğrenci şehri burası. Bakalım kime niyet kime kısmet göreceğiz hep birlikte. Kontenjan Eskişehir için yeterli, çok büyük bir imar projesi. Tarihte görülmemiş bir şey yapılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 250 bin konut yapımına aynı anda ‘start’ verilecek. Ülke adına önemli bir şey. Ben daha önce TOKİ’de oturdum ama babamın eviydi. Biz yeni evlendik, inşallah olursa ilk evimiz olacak” dedi.

“Yatırım için değil, oturmak için kendi evimiz olsun diye”

Türkiye genelinde yoğun talep gören sosyal konut projesine başvuru için sırada bekleyen emekli Abdullah Güngör ise, oturmak için bir ev almak istediğini belirtti. Güngör, “TOKİ sosyal konut projesinden yararlanmak için bekliyoruz. İnternetten baktığımız bilgilere göre şartları biliyoruz. Banka ne bilgi verecek bilmiyoruz. Kurada ev çıktıktan sonra ödeme başlıyor diye biliyorum. Yatırım için değil, oturmak için kendi evimiz olsun diye başvuracağız. Devlet her zaman büyüktür. Bir imkan sunuldu, biz de bu imkandan yararlanmak istedik, şansımıza kalmış bir şey” diye konuştu.

“Daha önce ev alamadım”

Sosyal konut projesiyle birlikte ilk evini almak istediğini söyleyen emekli Hasan Sarıoğlu, “Proje çok iyi. Daha önce ev alamadım. Emekliyim, çocuğa çoluğa verdik. Ev kiraları yükseldi. Şu anda bir ev kirası 2-3 bin lira, o kadar da emlakçıya veriyorsun. İlk evimiz olacak, şartlara bakmadım ama az buçuk bilgi sahibiyim. Benim eşim de emekli ve engelli. Ben eşime bakıyorum, mecbur almak zorundayız” ifadelerini kullandı.