Bartın’da hava sıcaklığının 22 derecenin üstüne çıkmasıyla birlikte vatandaşlar güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkarmak için sahillere akın etti.

Bartın’da hava sıcaklığının 22 derecenin üstüne çıkmasıyla birlikte vatandaşlar güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkarmak için sahillere akın etti.

Bartın’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 22 derecenin üstüne çıktı. Vatandaşlar güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkarmak için sahillere akın etti. Mavi bayrağa sahip İnkumu plajında yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu. 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da kumsalda oturarak güneşli ve sıcak havanın keyfini kitap okuyarak çıkardı.

Güzel havayı fırsat olarak gördüklerini ve yürüyüşe çıktıklarını söyleyen Selami Karagöl, “Çok güzel bir gün. 12’nci ayda fırsat bulduk şöyle bir gezelim dedik. Fırsatı değerlendirelim dedik. Güzel bir yer. Gezemeye geldik, dinlenmeye geldik. Bu mevsimde bu havayı bulunca kaçırmamak lazım dedik” dedi.

Eşiyle birlikte sahilde kitap okuyarak güneşin tadını çıkaran Oğuz Üstün ise “Yani Aralık ayında Karadeniz’de Bartın’da böyle bir havayı bulunca eşimle direk kalkıp sahile geldik. Kitaplarımızı da aldık yanımıza hem güneşin hem de denizin mavisinin tadını çıkarıyoruz. Birazdan da bu güzelliğin eşliğinde kitaplarımızı okuyup güzel bir vakit geçireceğiz.” ifadelerinde bulundu.