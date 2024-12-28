Bursa’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 800 kişiyi siber güvenlik, güvenli internet, dolandırıcılık, yasadışı bahis, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık hakkında bilgilendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Siberay farkındalık faaliyetleri’ çerçevesinde vatandaşa bilgilendirmede bulundu. Tophane Saat Kulesi, Ulucami Hanlar Bölgesi ve Otosansit Sanayi bölgelerinde 2 bin 800 vatandaş, siber güvenlik, güvenli internet, dolandırıcılık, yasadışı bahis, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık başlıklı konular hakkında bilgilendirildi. Ekipler, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlatırken, yasa dışı bahis ve siber zorbalık gibi suçların bireylere maddi ve manevi zararlar verebileceği vurguladı.