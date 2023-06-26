Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdüren vatandaşların şarküterilerde en çok peynir ve zeytin çeşitlerine rağbet gösterdiği belirtiliyor.

Bayram öncesi birçok esnaf kesiminde olduğu gibi kahvaltılık ürünleri satan şarküterilerde de hareketlilik var. Şarküteride beyaz peynir, zeytin, kaşar gibi ürünler satın alarak bayram alışverişi yapan vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Şarküteri tezgahlarında kaşarın 400 gramı 69,5 liradan, beyaz peynirin kilosu 175 liradan, siyah ve yeşil zeytinin kilosu ise 99 liradan alıcı buluyor.

“Ağırlıklı olarak kahvaltılık için peynir ve zeytin satılıyor”

Eskişehir’de bayram öncesi satışların yoğun geçtiğini dile getiren şarküteri çalışanı Asım Soydemir, vatandaşların en çok kahvaltılık ürünler olan peynir ve zeytine yöneldiğini söyledi. Arife gününde satışların artmasını beklediklerini ifade eden Soydemir, “Kurban Bayramında işlerimiz geçmiş bayramlara göre biraz daha yoğun geçiyor. Hafta sonu oldukça yoğunduk. Vatandaşlar bayram alışverişi için genellikle süt ürünlerine rağbet gösteriyor. Kaşar, tereyağı, kaşar peyniri ve zeytin çeşitlerine ilgi var. Ağırlıklı olarak kahvaltılık için kaşar peyniri ve zeytin satılıyor. Bunların yanına ilaveten pastırma, sucuk gibi ürünler de alınıyor. Vatandaşlar bayram yaklaştıkça bütçesine göre ihtiyaçlarını alıyorlar. Bayramı güzel geçirmek istiyorlar. Arife gününde de işlerin daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Son satışlarımızı yapıp artık bayrama hazırlanacağız” dedi.