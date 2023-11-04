Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sara krizi geçiren bir vatandaş ekipleri harekete geçirdi.

Kdz. Ereğli’nin Murtaza Mahallesi’nde endişeli anlar yaşandı. Sara hastası S.A., bir arabanın geçişi sırasında aniden fenalaşıp yere düştü. Çevredeki insanlar, durumu hemen polise bildirerek yerde yatan kişinin kaza yaptığından şüphelendiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.A.’ya hızlıca müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Sara krizi geçirdiği anlaşılan S.A. için endişelenen mahalle sakinleri, sağlık ekiplerinin etkili müdahalesiyle rahat bir nefes aldı.