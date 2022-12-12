Kırklareli’de kadınlar için arıcılık kursu başlıyor

Kırklareli’de kadınlar için arıcılık kursu başlıyor

Kırklareli İl Müftülüğünce "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde vatandaşlar Pınar Mahallesinde bulunan Bahriye Sultan Camii’nde sabah namazında buluştu. İl Müftümüz Yusuf Eviş’in sabah namazını kıldırarak dua ve sohbet yaptı.

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