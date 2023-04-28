Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın teşrifleriyle hafta sonu Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek piknik etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, pikniğe tüm Kayserilileri davet etti.

Kayseri’de imar ve altyapı belediyeciliğinin ötesinde gönül belediyeciliğinin örneklerini de sergileyen Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine ara vermeksizin devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da vatandaşlar ile buluşmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kosova Parkı Piknik Etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm Kayserililerle piknikte kucaklaşacaklarını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın teşrifleriyle piknik etkinliğinin pazar günü gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak çok anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Yatırımlar şehri Kayseri’de hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz. Şehrimizi, yaptığımız etkinliklerle, kültür sanat çalışmalarıyla adeta etkinlikler şehri yapma yolunda adım atıyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, “Mithatpaşa Kosova Parkı’nda Piknik Etkinliği düzenliyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın teşrifleriyle 30 Nisan Pazar günü saat 11.00’de gerçekleşecek etkinliğimize tüm halkımız davetlidir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kosova Parkı Piknik Etkinliği’nde döner, kavurma, sucuk ekmek, mısır, pamuk şeker ve dondurma ikramları ve çeşitli etkinlikler olacak.